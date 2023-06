Dortmund - Der Deutsche Handballbund hat den Vertrag mit U21-Bundestrainer Martin Heuberger unmittelbar vor dem WM-Auftakt verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis 2027 gültig, teilte der Verband mit.

„Martin Heuberger ist ein Glücksfall für den DHB und die Sportart, denn seine Arbeit prägt seit Jahren das Gesicht unserer Nationalmannschaft“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Der 59 Jahre alte Heuberger zeichnete bereits von 2002 bis 2011 für die U20/U21 verantwortlich. Danach war er drei Jahre lang als Bundestrainer tätig, ehe er 2018 in den Nachwuchsbereich beim DHB zurückkehrte. Mit den Junioren war Heuberger 2004 und 2006 jeweils Europameister sowie 2009 und 2011 Weltmeister. 2021 gewann er mit dem aktuellen Team die U19-EM.

Bei der U21-WM in Deutschland, die an diesem Dienstag eröffnet wird, strebt er mit dem DHB-Nachwuchs den Titel an. Vorrundengegner der deutschen Mannschaft sind Libyen, Tunesien und Algerien.