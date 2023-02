Berlin - Alba Berlin hat seine Talfahrt in der Euroleague gestoppt und nach zuletzt sechs Pleiten in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen.

Am Freitagabend siegte der Basketball-Bundesligist dank eines starken letzten Viertels beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad mit 87:72 (39:44). Trotzdem bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren der überragende Maodo Lo mit 24 und Louis Olinde mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson noch auf Yovel Zoosman wegen einer Schulterverletzung verzichten. Sein Team tat sich gegen die sehr physische Spielweise von Roter Stern von Beginn an schwer. Die Berliner leisteten sich zu viele Fehler und liefen deshalb zunächst einem Rückstand hinterher. Ende des ersten Viertels war der bereits zweistellig (15:25).

Im zweiten Viertel kam Alba aber offensiv besser ins Spiel und konnte sich wieder herankämpfen. Zeitweise waren es nur noch vier Punkte Rückstand (33:37), doch den Gästen gelang es noch nicht mit einem längeren Lauf vorbeizuziehen. Roter Stern konnte immer wieder schnell antworten.

Die Berliner starteten aber mit einem 8:0-Lauf in die zweite Hälfte und konnten so erstmals in der Partie in Führung gehen (45:44). Nun war die Partie wieder komplett ausgeglichen und die Führung wechselte hin und her. Zu Beginn des letzten Abschnittes konnte sich Alba mit einem 10:0-Lauf entscheidend absetzen. Anschließend hatten die Gäste bis zum Ende alles im Griff.