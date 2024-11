NBA: Zweiter Sieg in Serie für Wagner-Brüder und Orlando

Franz Wagner (r.) kommt immer besser in Fahrt.

Orlando - Dank eines erneut starken Auftritts von Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihren zweiten Sieg in Serie gefeiert. Das Team aus Florida gewann sein Heimspiel gegen die Washington Wizards ungefährdet mit 121:94 und scheint die zwischenzeitliche Formkrise mit fünf Niederlagen in Serie endgültig abgeschüttelt zu haben. Orlando steht jetzt bei fünf Saisonsiegen und sechs Niederlagen.

Franz Wagner, auf dem in Abwesenheit des weiterhin verletzten Topstars Paolo Banchero besonders viel Druck lastet, war mit 23 Punkten bester Werfer seines Teams. Bruder Moritz, der wie gewohnt zunächst auf der Bank saß, aber ein wichtiger Teil der Rotation ist, verbuchte 16 Zähler. Auch der deutsche Rookie Tristan da Silva konnte überzeugen, er erzielte elf Zähler und punktete damit zum zweiten Mal in seiner noch jungen NBA-Karriere zweistellig.

Antetokounmpo und Irving verlieren trotz jeweils 43 Punkten

Einen erneuten Rückschlag kassierten unterdessen die Milwaukee Bucks - trotz einer Gala von Superstar Giannis Antetokounmpo. Beim amtierenden Meister Boston Celtics verloren die Bucks mit 107:113, der Meister von 2021 musste damit schon die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel hinnehmen. Antetokounmpo war mit 43 Punkten der herausragende Spieler der Partie, es war sein erstes Spiel mit mindestens 40 Punkten in der laufenden Saison.

Auch den Dallas Mavericks reichte eine 43-Punkte-Gala nicht zum Sieg. Ohne den weiterhin verletzten Maximilian Kleber verloren die Texaner bei den Denver Nuggets mit 120:122. Bei Dallas, NBA-Finalist der Vorsaison, ragte Kyrie Irving mit 43 Punkten heraus. Der slowenische Superstar Luka Doncic kam auf 24 Zähler, zeigte aber ungewohnte Schwächen beim Wurf. Die Nuggets konnten sich wiederum einmal mehr auf Nikola Jokic verlassen. Der dreimalige MVP steuerte mit 37 Punkten, 18 Rebounds und 15 Assists ein Triple-Double bei.