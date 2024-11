Angeführt von Franz Wagner untermauern die Orlando Magic den dritten Platz der Eastern Conference. In Charlotte feiert das Team aus Florida den neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

Orlando - Franz und Moritz Wagner sind mit den Orlando Magic in der NBA weiter in Topform. Das Team um die deutschen Basketball-Weltmeister gewann 95:84 bei den Charlotte Hornets und feierte den neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen. In der Eastern Conference bleiben die Magic weiter auf dem dritten Rang.

Als bester Werfer seines Teams zeigte Franz Wagner mit 21 Punkten einmal mehr seine herausragende Verfassung. Besonders im vierten Viertel drehte der 23-Jährige auf und verhalf seinem Team mit 13 Punkten zum Sieg. Sein Bruder Moritz erzielte als drittbester Werfer 16 Zähler, Tristan da Silva trug als dritter deutscher Spieler für Orlando neun Punkte zum Erfolg bei.

Schröder und die Nets drehen Partie bei den Warriors

Dank einer starken Vorstellung von Dennis Schröder und einem eindrucksvollen Comeback im dritten Viertel gewannen die Brooklyn Nets mit 128:120 bei den Golden State Warriors. Trotz eines Rückstands von 18 Punkten in der Mitte des dritten Viertels konnte das Team aus New York die Partie drehen. Der leicht am Knöchel verletzte Schröder steuerte als bester Werfer der Partie 31 Punkte und sieben Assists bei und war mit 17 Punkten im vierten Viertel maßgeblich am Comeback der Nets gegen das Topteam aus Kalifornien beteiligt.