Boston - Die Orlando Magic mit den Weltmeister-Brüdern Franz Wagner und Moritz Wagner haben in der NBA erneut gegen die Boston Celtics verloren. Zwei Tage nach dem 111:128 gab es ein 97:114 gegen den Rekordmeister.

Die Celtics stehen mit nun 20 Siegen und nur fünf Niederlagen an der Spitze der Eastern Conference. Die Magic gingen als Tabellenvierter in das Basketball-Duell und stehen bei 16 Siegen und 9 Niederlagen. Fünf davon gab es allerdings in den vergangenen sechs Partien. In der Eastern Conference sind die Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers deswegen inzwischen an den Magic vorbeigezogen.

Die Wagner-Brüder erwischten in der Offensive keinen guten Tag. Franz Wagner traf nur 3 seiner 14 Wurfversuche aus dem Spiel und beendete die Partie mit 8 Punkten. Moritz Wagner kam auf sechs Zähler. Bester Werfer im TD Garden in Boston war Paolo Banchero mit 36 Punkten. Gegen die ausgeglichene Ausbeute der Celtics, bei denen alle fünf Startspieler auf eine zweistellige Punkteausbeute kamen, war das aber nicht genug. Bester Werfer für die Celtics war Jaylen Brown mit 31 Zählern.

Die Bucks überzeugten beim 128:119 gegen die Houston Rockets. Giannis Antetokounmpo überholte in dem Spiel Kareem Abdul-Jabbar als Bucks-Profi mit den meisten Rebounds. Den Bestwert für die meisten Punkte und Vorlagen im Trikot der Milwaukee Bucks hatte er bereits. Er ist damit einer von nur vier Spielern, die bei einem Team die Rekorde in den drei wichtigsten Kategorien halten. Die anderen sind Michael Jordan bei den Chicago Bulls, LeBron James bei den Cleveland Cavaliers und Kevin Garnett bei den Minnesota Timberwolves.