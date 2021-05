NBA verurteilt Fan-Entgleisungen gegen Westbrook und Young

New York - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA will nach zwei Vorfällen in den Playoffs einen verschärften Verhaltenskodex für Fans „energisch“ durchsetzen.

Beim Heimspiel der New York Knicks war Trae Young von den Atlanta Hawks von einem Zuschauer bespuckt worden, Russell Westbrook von den Washington Wizards wurde bei der Auswärtspartie bei den Philadelphia 76ers mit Popcorn beworfen. Beide Heimteams sprachen einen Bann gegen den jeweiligen Fan aus und entschuldigten sich für die Aktionen.

„Die Rückkehr von mehr NBA-Fans in unsere Arenen hat große Freude und Energie zum Start der Playoffs gebracht, aber es ist entscheidend, dass wir alle Respekt für Spieler, Offizielle und andere Fans zeigen“, teilte die NBA mit. „Ein verbesserter Verhaltenskodex für Fans wird energisch durchgesetzt, um eine sichere und respektvolle Umgebung für alle sicherzustellen.“

Westbrook: „Anfangen, die Spieler zu schützen“

Die Wizards hatten mit 95:120 auch ihre zweite Partie in Philadelphia verloren. Dabei verließ der 32 Jahre alte Leistungsträger Russell Westbrook mit einer Knöchelverletzung das Parkett. Beim Gang in die Kabine wurde er von einem Fan mit Popcorn beworfen und musste vom Sicherheitspersonal zurückgehalten werden. Der Zuschauer wurde zurechtgewiesen.

Westbrook sagte zu der Szene: „Ich würde auf der Straße nicht zu mir kommen und mir Popcorn an den Kopf werfen. In diesen Arenen muss man anfangen, die Spieler zu schützen. Wir werden sehen, wie die NBA reagieren wird.“

Bei der 92:101 von Atlanta bei den Knicks wurde Hawks-Profi Young bespuckt. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen keinen Respekt mehr haben“, sagte Atlantas Coach Nate McMillan. „Das sollte weder bei einem Sportereignis noch irgendwo anders passieren.“