Phoenix - Die Phoenix Suns haben ihre Serie von zuletzt drei Niederlagen in der US-Basketballliga NBA beendet und 116:113 gegen die Orlando Magic um die Berliner Franz und Moritz Wagner gewonnen.

Die Suns festigten damit ihren vierten Platz in der Western Conference, für Orlando rückt Rang zehn im Osten und die Teilnahme am Play-In für die Playoffs in immer weitere Ferne. Franz Wagner kam auf 16 Punkte und den Saisonbestwert von zehn Rebounds. Moritz Wagner spielte nur etwas weniger als sieben Minuten und kam in dieser Zeit auf zwei Punkte und eine Vorlage. Bester Werfer der Partie war Markelle Fultz mit 25 Punkten für Orlando, bei den Suns war Devin Booker mit 19 Zählern am erfolgreichsten.

Auch die Denver Nuggets beendeten eine Niederlagenserie und holten ein 119:100 bei den Detroit Pistons. Der Spitzenreiter der Western Conference hatte zuvor vier Partien lang nicht mehr gewonnen, hat aber noch immer einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger Sacramento Kings und Memphis Grizzlies. Die Kings holten bei den Brooklyn Nets ein 101:96, die Grizzlies waren am Donnerstag nicht aktiv.

Die Milwaukee Bucks verloren unterdessen unerwartet ihr Heimspiel gegen die Indiana Pacers. Der Tabellenführer der Eastern Conference unterlag 123:139. Nationalspieler Daniel Theis kam bei den Pacers nicht zum Einsatz.