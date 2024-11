Franz Wagner und die Orlando Magic sind in der NBA zurück in der Spur. Einen Achtungserfolg verpasst hingegen Dennis Schröder mit den Brooklyn Nets.

Orlando - Angeführt von einem stark aufgelegten Franz Wagner haben die Orlando Magic ihre Niederlagenserie in der NBA gestoppt. Das Team aus Florida gewann sein Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans souverän mit 115:88. Für die Magic war es der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen und das erste gewonnene Spiel seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Topstar Paolo Banchero.

Weltmeister Franz Wagner war mit 27 Punkten bester Werfer seines Teams, sein Bruder Moritz kam als Bankspieler auf 17 Zähler. Rookie Tristan da Silva erwischte hingegen keinen guten Abend, er traf nur drei seiner elf Würfe aus dem Feld und beendete das Spiel mit sieben Punkten. Bei den Gästen aus New Orleans kam Weltmeister Daniel Theis zwölf Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte.

Schröder verpasst Überraschung mit Brooklyn

Einen Achtungserfolg verpassten unterdessen Dennis Schröder und die Brooklyn Nets. Das Team aus New York zwang den amtierenden Meister Boston Celtics in dessen eigener Halle in die Verlängerung, zog dort aber knapp mit 104:108 den Kürzeren. Nationalmannschaftskapitän Schröder erzielte 20 Punkte, tat sich aber dennoch schwer. Der 31-Jährige verwandelte nur neun von 23 Würfen aus dem Feld. Cam Thomas war mit 31 Punkten bei Brooklyn noch erfolgreicher, bei den Celtics überragte Jayson Tatum mit 33 Zählern.

Besser lief es für die andere New Yorker Mannschaft. Die New York Knicks gewannen gegen die Milwaukee Bucks ungefährdet mit 116:94. Aufseiten der Knicks durfte der Deutsche Ariel Hukporti drei Minuten lang mitwirken und sammelte in dieser kurzen Zeit immerhin zwei Rebounds. Auf seine ersten Punkte in der NBA muss er allerdings weiter warten.

Herausragender Akteur bei den Knicks und bester Werfer der gesamten Partie war Karl-Anthony Towns mit 32 Punkten. Die Bucks kassierten hingegen nur einen Tag nach dem wichtigen Sieg gegen die Utah Jazz den nächsten Rückschlag - vor allem deshalb, weil von der Drei-Punkte-Linie kaum etwas ging: Weniger als ein Viertel aller Versuche aus der Distanz fand bei Milwaukee den Weg in den Korb. Superstar Giannis Antetokounmpo erzielte 24 Punkte.

Cleveland stellt NBA-Rekord auf

Ihren historischen Saisonstart setzten derweil die Cleveland Cavaliers fort. Die Cavs gewannen gegen die Golden State Warriors mit 136:117 und feierten damit den zehnten Sieg im zehnten Saisonspiel. Cleveland ist zudem das erste Team in der NBA-Historie, das seine ersten zehn Saisonspiele allesamt gewonnen und dabei immer mindestens 110 Punkte erzielt hat.