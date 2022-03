NBA richtet zwei Vorbereitungsspiele in Japan aus

Stephen Curry testet mit den Golden State Warriors in der Saisonvorbereitung zweimal gegen die Washington Wizards in Japan.

New York - Basketball-Superstar Stephen Curry wird sich mit seinen Golden State Warriors auch in Japan auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga vorbereiten.

Der sechsmalige Meister wird nach Angaben der NBA vom Montag (Ortszeit) am 30. September und 2. Oktober in der Stadt Saitama, die in der Nähe von Tokio liegt, gegen die Washington Wizards seine Form testen. Beide Clubs werden zum ersten Mal ein Spiel in Japan bestreiten.