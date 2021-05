NBA-Playoffs: Lakers kassieren Ausgleich gegen Phoenix

In der Serie über maximal sieben Spiele müssen sich die Lakers gegen die Suns geschlagen geben - und kassieren den 2:2-Ausgleich. Wer zwei weitere Partien gewinnt, steht in der nächsten Runde.

Los Angeles - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs die Führung gegen die Phoenix Suns wieder eingebüßt.

Der Titelverteidiger kassierte daheim mit dem 92:100 (50:54) den 2:2-Ausgleich in der Serie über maximal sieben Spiele. Wer zwei weitere Partien gewinnt, steht in der nächsten Runde.

Die Suns bauten ihre Pausenführung im dritten Viertel sukzessive aus und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss. Aufbauspieler Schröder traf nur drei seiner 13 Wurfversuche aus dem Feld, der gebürtige Braunschweiger kam am Ende auf acht Punkte. Bester Werfer für die Lakers war Superstar LeBron James mit 25 Zählern. Bei Phoenix trafen gleich sechs Akteure zweistellig, am erfolgreichsten war Chris Paul mit 18 Punkten.

Vor dem Einzug in die zweite Runde stehen die Atlanta Hawks. Nach dem 113:96 über die New York Knicks führt Atlanta in der Serie 3:1 und benötigt nur noch einen Erfolg zum Weiterkommen.