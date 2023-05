Miami - Den Miami Heat fehlt in den NBA-Playoffs nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug ins Finale der Eastern Conference.

Gegen die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein holten die Heat ein 109:101 und führen in der Best-of-Seven-Serie nach Siegen 3:1. Bereits in der Nacht zu Donnerstag kann Miami die Serie in New York mit einem weiteren Sieg beenden.

Jalen Brunson mit 32 Punkten für die Knicks war zwar der erfolgreichste Werfer der Partie, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Für Miami erzielten Jimmy Butler und Bam Adebayo 27 und 23 Zähler. Hartenstein kam in 15 Minuten auf zwei Punkte, zwei Blocks und Rebounds für die Knicks.