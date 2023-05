Nach drei Niederlagen zum Start in die Eastern-Conference-Finals standen die Boston Celtics unter großem Druck - jetzt läuft es plötzlich. Auch das fünfte Spiel der Serie geht an den Rekordmeister.

Boston - Die Boston Celtics haben in den Finals der Eastern Conference den zweiten Sieg gegen die Miami Heat geholt und weiter Chancen auf den Einzug in die NBA-Finals.

Nach drei Niederlagen zum Start der Serie war das 110:97 im TD Garden in Boston der zweite Sieg in Serie für den Rekordmeister. In der Best-of-Seven-Serie steht es 3:2 für Miami.

„Es hat mit der Abwehr angefangen, da hatten wir eine gute Intensität. Wir hatten heute Spaß da draußen. Wir waren heute das Team, das härter gespielt hat“, sagte Jaylen Brown, der auf 21 Punkte für Boston kam und einer von vier Spielern der Celtics mit mindestens 20 Zählern war. Am erfolgreichsten war Derrick White mit 24 Punkten. „Das Einzige, was uns stoppen kann, sind wir selbst“, sagte Brown. Nach drei Niederlagen zum Start einer Playoff-Serie ist noch nie eine Mannschaft in der NBA weitergekommen.

Die Celtics lagen in Spiel fünf der Serie nie in Rückstand und hatten zwischenzeitlich 24 Zähler Vorsprung. Die Heat kamen gegen viel besser verteidigende Celtics nie in ihren Rhythmus, bester Werfer war Bam Adebayo mit 16 Punkten. Boston klaute den Ball 13 Mal, allein Marcus Smart hatte fünf sogenannte Steals. Spiel sechs ist in der deutschen Nacht zu Sonntag in Miami.