Philadelphia - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben in der NBA den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team aus New York City verlor bei den krisengeschüttelten Philadelphia 76ers deutlich mit 98:113 und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zudem war es die zweite Niederlage im dritten Spiel des NBA-Cups, womit Brooklyn praktisch keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale hat.

Schröder blieb weitestgehend unauffällig, der Nationalmannschafts-Kapitän beendete das Spiel mit acht Punkten, zudem lieferte er sieben Assists. Bester Spieler bei den Nets war Cameron Johnson mit starken 37 Zählern. Bei den Gastgebern, die Topstar Joel Embiid schonten, ragte Jared McCain mit 30 Punkten heraus. Durch ihren erst dritten Saisonsieg beendeten die 76ers, die desolat in die Saison gestartet waren, eine Serie von fünf Niederlagen in Serie.

Mavericks verspielen Vorsprung - gewinnen aber trotzdem

Einen Sieg durfte hingegen Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks feiern. Die Texaner gewannen trotz einer Leistungsdelle in der zweiten Halbzeit bei den Denver Nuggets mit 123:120. Dallas hatte nach den ersten zwei Vierteln bereits mit 20 Punkten geführt, diesen Vorsprung aber verspielt. Zwei Minuten vor dem Ende lagen die Mavericks mit drei Punkten hinten, drehten die Partie aber noch einmal.

Trotz der Niederlage war Nuggets-Star Nikola Jokic der überragende Spieler der Partie. Der dreimalige MVP hatte wegen der Geburt seines Sohnes zuletzt gut zwei Wochen gefehlt, meldete sich aber standesgemäß mit einem Triple-Double zurück. Der Serbe erzielte 33 Punkte, holte 17 Rebounds und gab zehn Assists. Die Mavericks mussten auf ihren verletzten Ausnahmespieler Luka Doncic verzichten, in seiner Abwesenheit glänzte überraschend Naji Marshall mit 26 Zählern. Kleber blieb in elf Minuten ohne Punkte.

Warriors erster Viertelfinalist

Durch die Niederlage der Nuggets stehen zudem die Golden State Warriors als erster Viertelfinalist des NBA-Cups fest. Die Kalifornier gewannen zuvor bei den New Orleans Pelicans mit 112:108 und können durch den Sieg der Mavericks nicht mehr von der Spitze der Gruppe C der Western Conference verdrängt werden. Bei den Pelicans stand Daniel Theis etwas überraschend in der Startformation und erzielte drei Punkte bei fünf Rebounds. In den fünf Spielen zuvor war Theis gar nicht zum Einsatz gekommen.