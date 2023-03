Charlotte - Die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Sieg eingefahren. Allerdings verletzte sich Franz Wagner beim 117:106-Erfolg der Magic am Freitagabend (Ortszeit) bei den Charlotte Hornets am linken Knöchel.

Der 21 Jahre alte Nationalspieler kehrte nach der Halbzeitpause nicht aufs Feld zurück. In der ersten Hälfte erzielte er neun Punkte. Sein Bruder Moritz verbuchte 13 Punkte, sechs Rebounds und zwei Ballgewinne. Bester Magic-Werfer war Paolo Banchero mit 31 Zählern.

Die Magic bleiben nach dem Sieg auf Platz 13 der Eastern Conference und erhielten ihre kleinen Playoff-Chancen aufrecht. Um die entscheidende Phase im Meisterrennen zu erreichen, bräuchte Orlando im letzten Saisonviertel eine Siegesserie. Seit einem Monat folgte auf einen Erfolg im nächsten Spiel stets eine Niederlage.

Knicks mit achtem Sieg in Folge

Deutlich konstanter und auf direktem Playoff-Kurs sind die New York Knicks mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein. Beim 122:120 bei den Miami Heat gelang den Knicks der achte Sieg in Serie. Julius Randle glänzte mit 43 Punkten und konterte in letzter Sekunde mit einem wilden verwandelten Drei-Punkte-Wurf die Führung durch Miamis Tyler Herro. Hartenstein steuerte je vier Punkte und Rebounds zum Erfolg bei, hatte über die Statistiken hinaus aber einen erheblichen Anteil am Sieg. Mit ihm auf dem Feld erzielten die Knicks 22 Punkte mehr als die Heat.

Einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs kassierten die Los Angeles Lakers. Das Team, das drei Wochen lang auf Starspieler LeBron James verzichten muss, unterlag den Minnesota Timberwolves mit 102:110. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gab starke zwölf Assists, traf allerdings nur drei seiner 13 Würfe für sechs Punkte.

An der Spitze der Western Conference setzte sich Tabellenführer Denver Nuggets mit einem 113:97 gegen Verfolger Memphis Grizzlies weiter ab. In der Eastern Conference verpassten es die Boston Celtics, an die Spitze zurückzukehren. Boston gab gegen die Brooklyn Nets eine zwischenzeitliche 28-Punkte-Führung her und unterlag noch mit 105:115. Den Nets gelang damit die bislang größte Aufholjagd dieser NBA-Saison in einem Spiel.