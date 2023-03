NBA: Franz Wagner führt Orlando zum Sieg in Los Angeles

Los Angeles - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat die Orlando Magic zu einem überraschenden Auswärtssieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA geführt. Beim 113:108 (57:55)-Erfolg bei den Los Angeles Clippers steuerte Wagner 20 Punkte bei.

Besonders bedeutend war ein Dreipunktewurf in der letzten Minute, als Wagner zum zwischenzeitlichen 109:104 traf und damit für eine Vorentscheidung sorgte. Die Magic stehen in der laufenden Saison bei 29 Siegen und 42 Niederlagen, eine Teilnahme an den Playoffs ist unwahrscheinlich.

Sicher dabei in der Endphase ist Vorjahresfinalist Boston Celtics. Das Team um Jayson Tatum verlor zwar mit 117:118 (64:57) bei den Utah Jazz, ist aber wegen einer Niederlage der Miami Heat nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen. Auch die Milwaukee Bucks um den Griechen Giannis Antetokounmpo und die Denver Nuggets um den Serben Nikola Jokic haben ihre Playoff-Teilnahme bereits sicher.

Die nächste Niederlage kassierte Titelverteidiger Golden State Warriors. Das 119:133 bei den Memphis Grizzlies war das dritte verlorene Spiel in Serie für Starspieler Stephen Curry und seine Kollegen. Derzeit müssten die Warriors (36 Siege, 36 Niederlagen) in eine Vorqualifikation für die Playoffs.