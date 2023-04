Dallas - Das Verpassen der Playoffs hat für die Dallas Mavericks ein Nachspiel. Die Basketball-Liga NBA teilte mit, dass sie die Umstände der 112:115-Niederlage der Mavericks gegen die Chicago Bulls am Tag zuvor untersuchen werde.

Liga-Sprecher Mike Bass spricht in einer Mitteilung von einer „Untersuchung der Fakten und Umstände im Zusammenhang mit den Kaderentscheidungen und dem Spielverhalten der Dallas Mavericks“ bei dem Spiel gegen Chicago, „einschließlich der Beweggründe für diese Aktionen“.

Obwohl es für Dallas noch um einen Platz im Play-in-Turnier für die Playoffs ging, hatten die Mavs in der Partie gegen Chicago auf zahlreiche Stammspieler - darunter Starspieler Kyrie Irving und Nationalspieler Maxi Kleber - verzichtet. Superstar Luka Doncic begann, kam dann im Verlauf der Partie aber nicht mehr zum Einsatz. Trainer Jason Kidd sprach vor und nach der Partie offen von einer Entscheidung, die „von der Organisation getroffen wurde“.

Mit dem vorzeitigen Saisonende verbesserten die Mavericks ihre Chancen und Position im jährlichen Draft für die hoffnungsvollsten Talente. Sollte Dallas eine der ersten zehn Draft-Picks erhalten, dürfen sie ihn behalten, ab Position elf müssen sie ihn in Folge des Transfers von Kristaps Porzingis im Jahr 2019 an die New York Knicks abgeben.

Das Prinzip, seine Chancen im Draft durch Niederlagen zu verbessern, wird Tanking genannt. Mavericks-Besitzer Mark Cuban erhielt vor fünf Jahren eine Strafe von 600 000 US-Dollar, nachdem er öffentlich Tanking eingeräumt hatte.