Boston - Mit einer dominanten Vorstellung in Boston haben sich die Philadelphia 76ers eine hervorragende Ausgangsposition in den NBA-Playoffs erarbeitet.

Die Mannschaft um den wertvollsten Basketballer der Hauptrunde, Joel Embiid, gewann 115:103 gegen die Boston Celtics und führt in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference mit 3:2 nach Siegen. Zum Einzug in das Finale im Osten fehlt den 76ers nun noch ein weiterer Sieg, die nächste Partie wird in der Nacht zu Freitag in Philadelphia ausgetragen.

Embiid verbuchte 30 Punkte, 7 Rebounds und 4 Blocks, wurde aber von der unerwartet guten Ausbeute seines Teamkollegen Tyrese Maxey fast in den Schatten gestellt: Maxey kam auf 30 Zähler und traf 6 Dreier. Für die Celtics war Jayson Tatum mit 36 Punkten erfolgreich, die zwischenzeitlich 21 Punkte Rückstand konnte er aber ebenso wenig verhindern wie die Niederlage.