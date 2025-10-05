2023 und 2024 triumphierten die deutschen Springreiter im Finale der Nations League. Diesmal reicht es nicht. Auch eine fehlerfreie Runde von Europameister Richard Vogel nutzt nichts.

Barcelona - Die deutschen Springreiter haben den Hattrick beim Finale der Nations League verpasst. Nach den Erfolgen 2023 und 2024 musste sich die Equipe von Bundestrainer Otto Becker mit Platz drei hinter Großbritannien und Irland begnügen.

Bester deutscher Reiter war Europameister Richard Vogel, der auf seinem EM-Pferd United Touch im ersten Umlauf der mit 1,6 Millionen Euro dotierten Prüfung ohne Fehler blieb. Im zweiten Durchgang unterlief dem Paar ein Abwurf.

Sophia Hinners auf Singclair und Marcus Ehning auf Coolio kamen in beiden Runden jeweils mit Strafpunkten ins Ziel. Olympiasieger Christian Kukuk startete nach zwei Abwürfen auf Just be Gentle im ersten Abschnitt als Schlechtester des deutschen Quartetts den Regeln entsprechend im finalen Umlauf nicht mehr.