Nationalspielerin Sabally fehlt weiter mit Knieproblemen

Dallas - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally muss in der WNBA weiter verletzt pausieren. Sabally konnte beim 93:88-Sieg ihrer Dallas Wings gegen Phoenix Mercury im zweiten Spiel nacheinander nicht mitwirken.

Die 24-Jährige hatte unter der Woche bereits die Begegnung bei Tabellenführer Las Vegas Aces (84:92) verpasst. Wie lange die gebürtige Berlinerin ausfällt und wie schwerwiegend die Knieprobleme sind, darüber machten die Wings bislang keine Angaben.

Sabally hatte bereits den Saisonstart in der nordamerikanischen Profiliga verpasst, weil sie noch die Saison für Fenerbahce Istanbul in Europa zu Ende spielte. Mit Fenerbahce gewann Sabally zum zweiten Mal überlegen die türkische Meisterschaft und wurde zur wertvollsten Spielerin des Finals gekürt. Zudem erreichte sie wie im Vorjahr das Final-Four-Turnier der EuroLeague.

In der WNBA bestritt die 2020 an zweiter Stelle im Draft ausgewählte Sabally danach acht Spiele für die Wings, in denen sie in durchschnittlich rund 22 Minuten auf dem Parkett 11,6 Punkte erzielte.