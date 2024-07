Das Doppel der Tennis-Stars Rafael Nadal und Carlos Alcaraz ist bei den Olympischen Spielen in Frankreich ein Publikumsmagnet. Im Viertelfinale endet jedoch der Traum von einer Medaille.

Sommerspiele in Frankreich

Paris - Sandplatzkönig Rafael Nadal hat mit dem Ausscheiden im Doppel-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen seinen womöglich letzten Auftritt im Stade Roland Garros von Paris bestritten. Die beiden spanischen Tennis-Stars Nadal und Carlos Alcaraz verloren im Viertelfinale gegen die US-Amerikaner Austin Krajicek und Rajeev Ram 2:6, 4:6.

Damit endete auf seinem geliebten Court Philippe-Chatrier auch Nadals Hoffnung auf sein drittes Olympia-Gold nach dem Einzeltriumph 2008 in Peking und dem Sieg im Doppel 2016 in Rio de Janeiro. Es war aller Voraussicht nach auch sein letztes Match bei Olympischen Spielen. Im Einzel hatte Nadal bei den Sommerspielen in Frankreich im Gigantenduell mit dem serbischen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic den Kürzeren gezogen.

Angesichts seiner zahlreichen körperlichen Blessuren gilt es als unwahrscheinlich, dass Nadal im kommenden Jahr noch einmal nach Paris zu den French Open zurückkehren wird. Nach seinem Einzel-Aus hatte der Rekordchampion von Roland Garros das aber offen gelassen. „Ich will jeden Tag mein Bestes geben. Wenn ich mich entscheide, nicht mehr spielen zu wollen, werde ich euch das wissen lassen“, sagte der 38-Jährige.