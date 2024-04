Monaco - Der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat einmal mehr die Teilnahme an einem Tennis-Turnier wegen körperlicher Probleme abgesagt und damit die Spekulationen über ein baldiges Karriereende genährt. Der 37 Jahre alte Spanier gab offiziell seinen Startverzicht beim Masters in Monte Carlo bekannt.

„Leider muss ich mitteilen, dass ich nicht in Monte Carlo spielen werde. Mein Körper erlaubt es einfach nicht“, schrieb der 22-malige Grand-Slam-Gewinner auf X, dem früheren Twitter.

Nadal hatte wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Januar 2023 alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und seither kein Match mehr bestritten. „Auch wenn ich jeden Tag hart arbeite und dabei die maximalen Fortschritte mache mit all meinem Willen, zu spielen und wieder bei Turnieren anzutreten, die mir wichtig sind, ist es die Wahrheit, dass ich heute nicht spielen kann“, schrieb Nadal.

Der Spanier wollte beim Einstand in die Sandplatz-Saison bei dem am Samstag beginnenden Masters in Monte Carlo Anlauf die auf die French Open nehmen, die er 14 Mal gewonnen hat und bei denen er im vorigen Jahr erstmals seit 2005 gefehlt hatte. Er müsse die Situation akzeptieren und versuche, in die unmittelbare Zukunft zu blicken, „ohne die Spannung und den Willen zu verlieren, zu spielen, um mir eine Chance zu geben, dass es besser wird“.