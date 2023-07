Spa-Francorchamps - WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat das Formel-1-Sprintrennen in Spa-Francorchamps gewonnen. Auf feuchter Strecke nach heftigen Regenfällen setzte sich der Niederländer klar vor dem Australier Oscar Piastri im McLaren durch. Dritter wurde Alpine-Fahrer Pierre Gasly.

Damit baute Titelverteidiger Verstappen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung schon vor dem zwölften Saisonlauf in Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf 118 Punkte vor Teamkollege Sergio Pérez aus. Der Mexikaner musste nach einem harten Zweikampf mit Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton mit Schäden am Auto aufgeben. Nico Hülkenberg blieb im Haas als 17. ohne Punkte.