Gesundheitliche Probleme bremsen Selina Grotian aus. Die Bayerin ist nicht die erste deutsche Biathletin, die kurz nach Saisonbeginn eine Pause einlegen muss.

Östersund - Die deutschen Biathletinnen müssen früh in der Olympia-Saison den nächsten Ausfall verkraften. Nachdem Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß wegen einer Erkältung auf die abschließenden Rennen in Östersund verzichten musste, fällt auch Selina Grotian aus.

Die 21-Jährige zeige Infektsymptome und „ist leider heute nicht startfähig“, sagte der deutsche Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld vor dem Verfolgungsrennen am Nachmittag: „Das medizinische Team wird sie nun bestmöglich unterstützen, damit Selina nach erfolgter Regeneration in Hochfilzen wieder an den Start gehen kann.“

Im österreichischen Hochfilzen steht ab kommendem Freitag der nächste Weltcup auf dem Programm. Aktuell ist auch nicht bekannt, ob die 31 Jahre alte Preuß bei der zweiten Station des Winters wieder dabei sein kann. Die Verfolgungs-Weltmeisterin hatte bereits am Freitag den Sprint in Schweden verpasst.