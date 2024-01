New York Knicks gegen Toronto Raptors, Isaiah Hartenstein gegen Dennis Schröder: Am Ende gibt es einen klaren Sieger, auch wenn der angeschlagen gar nicht lange spielen kann.

New York - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors in der NBA die nächste Niederlage kassiert und bei den New York Knicks 100:126 verloren.

Obwohl der zuletzt so starke Deutsche Isaiah Hartenstein bei den Knicks wegen einer Knöchelverletzung nur 23 Minuten spielen konnte und lediglich vier Rebounds holte, hatten die Raptors insbesondere bei Abprallern keine Chance gegen die Knicks. Für die Kanadier war es die sechste Pleite in den vergangenen sieben Partien.

Schröder mühte sich, kam aber zu lediglich zwei Punkten und drei Vorlagen. Viele seiner Zuspiele konnten seine Kollegen nicht nutzen. Zu den erfolgreichsten Raptors-Profis zählten Immanuel Quickley und RJ Barrett, die erst Anfang Januar von den Knicks nach Toronto gekommen waren und in der alten Heimat viel Applaus zu hören bekamen. Barrett kam auf 20 Punkte, Quickley auf 12. Am erfolgreichsten war Jalen Brunson mit 38 Punkten für die Knicks, Julius Randle verbuchte ein Triple Double aus 18 Zählern, 16 Rebounds und 10 Vorlagen.

Im Spitzenspiel der Western Conference gewannen die Oklahoma City Thunder 102:97 gegen die Minnesota Timberwolves und verkürzten den Rückstand auf die Tabellenführung. Shai Gilgeous-Alexander kam auf 33 Punkte, bei den Gastgebern war Anthony Edwards mit 19 Zählern am erfolgreichsten.