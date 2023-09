Derzeit kämpft Dennis Schröder mit seinen Teamkollegen um WM-Medaillen in Manila. Für Ende des Monats kündigt der Basketball-Star einen Besuch in der Heimat an.

Manila - Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder plant nach der WM in Asien mit mindestens einem Termin in seiner Heimat. Ende September will der 29-Jährige beim Heimspielstart der Basketball Löwen Braunschweig, deren Besitzer er ist, live in der Halle sein.

„Am 29. ist das erste Löwen-Spiel. Ich brauche Euch alle in der Halle, weil ich werde auch am Start sein. Ich habe das so regeln können. Es wird ein krasses Event“, sagte Schröder auf seinem Youtube-Kanal. Braunschweig bekommt es zum Bundesliga-Auftakt mit den EWE Baskets Oldenburg zu tun. Schröder gab das Ziel aus, dass die Halle mit 6500 Plätzen „zum ersten Mal“ ausverkauft sein solle.

Bei der WM-Endrunde in Manila stehen Schröder und das deutsche Team im Halbfinale, das heute (14.40 Uhr/Magentasport) gegen Topfavorit USA steigt. Wie und ob das deutsche Team nach den Titelkämpfen in der Heimat empfangen wird, steht noch nicht fest. Schröder war bereits im Vorjahr nach der Heim-EM bei einem Heimspiel seines Braunschweiger Teams. Damals gestand der deutsche Kapitän seinen Frust über das verlorene Halbfinale gegen Spanien ein. „Ich ärgere mich immer noch, dass wir nicht Erster geworden sind. Ich schaue das Spiel gegen Spanien fast jeden Tag“, sagte Schröder.