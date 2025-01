Im Oktober gewann sie noch mit New York Liberty den Titel in der WNBA. Nun macht Basketballerin Leonie Fiebich einen Abstecher nach Valencia.

Valencia - Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat nach ihrem Wechsel zu Valencia Basket das Training beim spanischen Club aufgenommen. Die 24-Jährige, die im Oktober mit New York Liberty die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga WNBA gewonnen hatte, unterschrieb kurz vor dem Jahreswechsel einen Vertrag in Valencia bis zum Ende der Saison 2025/26.

Da die nächste Saison in Nordamerika erst im Mai wieder beginnt, schließen sich viele Spielerinnen in der Zwischenzeit europäischen Clubs an. Von 2022 bis 2024 hatte Fiebich schon einmal in Spanien gespielt - damals in Saragossa.