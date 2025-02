Nach Vorfall mit Raducanu: Zuschauer in Dubai festgenommen

Bei der Partie von Emma Raducanu in Dubai wird ein Zuschauer ausgeschlossen.

Dubai - Die Polizei in Dubai hat den Mann festgenommen, der die britische Tennisspielerin Emma Raducanu mit seinem Verhalten auf dem Platz zum Weinen gebracht hatte. Der Tourist habe sich der 22-Jährigen genähert, ihr eine Nachricht hinterlassen und ein Foto von ihr gemacht, teilten die Behörden mit.

Der Mann habe nach seiner Festnahme eine formelle Verpflichtung unterzeichnet, sich von Raducanu zu distanzieren. Er wurde für künftige Turniere gesperrt. Die Sportlerin habe die Anzeige gegen ihn fallengelassen.

Im ersten Satz ihrer Zweitrundenpartie beim Turnier in Dubai gegen die Tschechin Karolina Muchova weinte Raducanu beim Stand von 0:2. Der Mann wurde von der Tribüne verbannt. Die Unparteiische und Muchova kümmerten sich um die 22-Jährige, die weiterspielte und die Partie verlor.

Mann zeigte „fixiertes Verhalten“ gegenüber Raducanu

Raducanu schrieb am Mittwoch bei Instagram von einer „schwierigen Erfahrung gestern, aber ich werde okay und stolz darauf sein, wie ich zurückgekommen bin und trotz allem, was zu Beginn des Matches passiert ist, durchgehalten habe“.

Der Mann werde von allen WTA-Events ausgeschlossen, bis klar sei, ob eine Bedrohung vorliege, teilte die Profiorganisation WTA daraufhin mit. Der Zuschauer habe bereits am Montag in einem öffentlichen Bereich ein „fixiertes Verhalten“ gegenüber Raducanu gezeigt.

Raducanu vor Jahren von Stalker belästigt

Im Jahr 2022 war ein Mann wegen Stalkings von Raducanu zu gemeinnütziger, unbezahlter Arbeit verurteilt worden, zudem erhielt er ein fünfjähriges Kontaktverbot. Über die Identität des Mannes, der in Dubai ausgeschlossen wurde, gab es keine weiteren Informationen.