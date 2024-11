Ursprünglich sollte das letzte Rennen der MotoGP-Klasse in Valencia stattfinden. Wegen der verheerenden Unwetter wurde das Finale nun an einen anderen Ort verlegt.

Nach Unwettern in Valencia: MotoGP-Finale in Barcelona

Barcelona/Valencia - Das Saisonfinale der Motorrad-Weltmeisterschaft wird aufgrund der heftigen Unwetter nicht in Valencia, sondern in Barcelona ausgetragen. „Anstatt in Valencia zu fahren, wird die MotoGP für Valencia fahren“, teilte die Vermarktungsgesellschaft Dorna mit. Bereits vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass das Rennen vom 15. bis zum 17. November nicht in Valencia stattfinden kann.

Die Strecke im rund 350 Kilometer entfernten Barcelona sei die bestmögliche Wahl für Fans, die geplant hatten, das Finale zu besuchen, hieß es in der Mitteilung.

Die Titelentscheidung in der Königsklasse ist noch nicht gefallen. Ducati-Pilot Jorge Martín aus Spanien liegt aber bereits 24 Punkte vor dem Italiener Francesco Bagnaia, der für das Ducati-Werksteam fährt.

Die starken Regenfälle forderten in Spanien bereits mehr als 200 Todesopfer, die meisten davon in der Region Valencia. Viele Menschen werden nach wie vor vermisst.

In Valencia hatte es am Dienstag voriger Woche in einigen Ortschaften innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Jahr. Die Dorna unterstützt die Region mit einem Hilfsfonds.