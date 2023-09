New York - Der amerikanische Tennis-Star Coco Gauff hat bei den US Open nach langer Unterbrechung wegen eines Protests durch Umweltaktivisten erstmals das Finale erreicht. Die 19-Jährige setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 6:4, 7:5 gegen Karolina Muchova aus Tschechien durch. In einer hochklassigen Partie verwandelte Gauff nach mehr als zwei Stunden ihren sechsten Matchball. Sie trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen ihrer Landsfrau Madison Keys und Aryna Sabalenka aus Belarus.

Das erste Halbfinale war für knapp 50 Minuten unterbrochen gewesen. Beim Stand von 6:4, 1:0 für Gauff riefen mehrere Umweltaktivisten im Oberrang des Arthur Ashe Stadiums Parolen, einer von ihnen klebte sich nach Angaben der Organisatoren auf dem Boden der Tribüne fest. Auf Bildern war zu sehen, dass sie T-Shirts mit den Aufdrucken „End Fossil Fuels“ („Stoppt fossile Brennstoffe“) trugen. Der Mann, der sich festgeklebt hatte, wurde erst nach längerer Zeit von Polizisten abgeführt.