Nach dem schwächeren Abschneiden in Singapur beginnt das Formel-1-Wochenende in Suzuka so, wie sich Max Verstappen das wünscht. Der Niederländer liegt im ersten Training vorne.

Nach Tief in Singapur: Verstappen in Suzuka ganz vorne

Suzuka - Nach seinem verpatzten Singapur-Wochenende hat Weltmeister Max Verstappen zum Auftakt in Japan wieder die Rolle des Spitzenreiters übernommen.

Der niederländische Red-Bull-Pilot sicherte sich auf dem Suzuka International Racing Course die Bestzeit im Auftakttraining. Verstappen verwies in 1:31,647 Minuten Singapur-Sieger Carlos Sainz im Ferrari (+0,626 Sekunden) auf den zweiten Platz. Direkt dahinter landete auf dem Hochgeschwindigkeitskurs McLaren-Fahrer Lando Norris (+0,745 Sekunden).

Haas-Pilot Nico Hülkenberg belegte nach der ersten einstündigen Einheit des Wochenendes Position 14. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde im Mercedes nur 16.

Sieben Grand Prix vor dem Saisonende liegt Verstappen, zuletzt in Singapur nur Fünfter, in der WM-Wertung 151 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Der Niederländer kann frühestens in rund zwei Wochen in Katar zum dritten Mal nacheinander Weltmeister werden. Red Bull steht dank seines riesigen Vorsprungs allerdings schon in Japan vor dem erneuten Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.