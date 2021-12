Nach Neun-Darter: Borland bei WM ausgeschieden

London - Der Schotte William Borland hat bei der Darts-WM in London den nächsten Coup verpasst und ist gegen den englischen Mitfavoriten Ryan Searle ausgeschieden.

Fünf Tage nach dem spektakulären Neun-Darter verlor der 25-Jährige mit 0:3 und verfehlte damit den Sprung in die dritte Runde. Am Freitag hatte Borland das Match gegen den Engländer Bradley Brooks mit dem „perfekten Spiel“ (mit neun Würfen von 501 Punkten auf null) im entscheidenden Leg für sich entschieden. So etwas hatte es bei einer WM vorher nie gegeben.