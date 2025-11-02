Die deutschen Olympiahoffnungen Minerva Hase und Nikita Volodin sind beim Eiskunstlauf-Grand-Prix in Kanada zunächst auf Siegkurs. Doch in der Kür leisten sich die Vizeweltmeister zwei große Fehler.

Saskatoon - Die Paarlauf-Europameister Minerva Hase und Nikita Volodin haben nach zwei Stürzen in der Kür den Sieg beim stark besetzen Grand Prix in Saskatoon in Kanada aus der Hand gegeben. Die Vizeweltmeister landeten mit 207,18 Punkten auf Rang zwei hinter dem kanadischen Duo Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps (213,40 Punkte). Die Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf.

Hase/Volodin hatten nach einem makellosen Kurzprogramm ohne Patzer bei den sieben technischen Elementen noch in Führung gelegen. Doch in der Kür rutschte Volodin nach einem dreifachen Toeloop aus - und stürzte. Hase kam beim dreifachen Wurf-Flip zu Fall. „Wir sind nicht ganz zufrieden mit der Leistung“, sagte Hase und fügte hinzu: „Wir haben noch viel Raum für Verbesserungen.“

Hase/Volodin Medaillenhoffnung bei Olympia

Saskatoon war die dritte von sechs Grand-Prix-Stationen in dieser Saison. Die besten sechs Paare qualifizieren sich für das Finale im Dezember im japanischen Nagoya.

Der Höhepunkt der Eiskunstlauf-Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nach EM-Gold und WM-Silber in der vergangenen Saison zählen Hase/Volodin auch in Italien zu den Medaillenkandidaten.