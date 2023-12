Toronto - Die Toronto Raptors, Club von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder, und die New York Knicks, Club von Isaiah Hartenstein, tauschen Spieler. RJ Barrett (23) und Immanuel Quickley (24) wechseln innerhalb der NBA von New York nach Kanada.

Im Gegenzug gehen OG Anunoby (26), Precious Achiuwa (24) und Malachi Flynn (25) von den Raptors zu den Knicks. Toronto erhält von den New Yorkern einen Zweitrunden-Pick für den nächsten Draft. Das teilten die beiden NBA-Clubs mit.

„Immanuel ist ein junger, talentierter Spielmacher, von dem wir glauben, dass er auf beiden Seiten des Spielfelds für Aufsehen sorgen wird“, sagte Raptors Clubchef Masai Ujiri. Über den Wechsel von Flügelspieler Barrett in die kanadische Heimat sagte Ujiri: „Ihn im Raptors-Trikot zu sehen, wird für unsere Fans und alle Kanadier ein besonderer Moment sein.“



Raptors derzeit außerhalb der Playoff-Ränge



Barrett hat momentan einen Punktedurchschnitt von 18,2 Zählern pro Spiel in der nordamerikanischen Basketballliga. Der Flügelspieler gilt als solider Dreipunkte-Werfer. Quickley erzielte bislang durchschnittlich 15 Punkte pro Spiel.

Anunoby gilt als einer der besten Eins-gegen-Eins-Verteidiger in der NBA, Achiuwa kam in dieser Saison für Toronto von der Bank. Anunoby spielt seit 2017 in Toronto und war Teil des Teams, das 2019 den Titel gewann - nun wartet die Aufgabe in New York auf ihn.

Die Raptors rangieren weiter außerhalb der Playoff-Ränge. Das Team aus Kanada hatte zuletzt mit 118:120 (53:68) beim Spitzenreiter Boston Celtics verloren. 32 Sekunden vor Spielende traf Bostons Luke Kornet zur entscheidenden 118:116-Führung. Torontos etatmäßiger Playmaker Schröder ging zum zweiten Mal nacheinander von der Bank aus ins Spiel und kam auf 15 Zähler sowie neun Assists.