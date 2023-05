Milwaukee - Die Milwaukee Bucks haben sich gut eine Woche nach dem überraschend frühen Playoff-Aus in der NBA von ihrem Trainer Mike Budenholzer getrennt. Wie das beste Team der Hauptrunde mitteilte, ist die gemeinsame Zeit nach fünf Jahren vorbei.

Budenholzer hatte die Mannschaft um ihren Starspieler Giannis Antetokounmpo vor zwei Jahren zur Meisterschaft geführt, war als top gesetztes Team in der ersten Playoff-Runde diese Saison aber mit nur einem Sieg in fünf Partien an den Miami Heat gescheitert, die in der Eastern Conference lediglich an Nummer acht gesetzt waren.