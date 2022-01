Nach Corona-Tests: Skeletoni Neise fliegt mit nach Peking

Kienbaum - Der Olympia-Teilnahme von Skeleton-Pilotin Hannah Neise steht nichts mehr im Weg.

Die Winterbergerin, die zuletzt in Corona-Quarantäne war, startete am Samstag mit dem Damen-Team von Frankfurt aus nach Peking. Wie Bundestrainer Christian Baude mitteilte, hatte sie die von den Olympia-Organisatoren verlangten vier negativen PCR-Tests absolviert und am Freitag die erforderliche Erlaubnis erhalten.

Der ebenfalls positiv getestete Axel Jungk muss noch warten. Er hat aber mittlerweile auch den ersten negativen PCR-Test erhalten und könnte am 4. Februar nachreisen. Das offizielle Training auf der Olympia-Bahn in Yanqing beginnt erst am 7. Februar.