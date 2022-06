Nach Aufholjagd: Murray im Viertelfinale von Stuttgart

Ist zum ersten Mal in Stuttgart am Start: Andy Murray.

Stuttgart - Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray steht nach einer Aufholjagd beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart im Viertelfinale.

Der britische Tennisprofi gewann gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 6:3, 7:6 (7:4). Im zweiten Satz hatte er bereits 2:5 zurückgelegen. In der Runde der letzten Acht trifft Murray am Freitag auf den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas oder den Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker.

Der 35-Jährige ist zum ersten Mal bei dem mit 769.645 Euro dotierten Event auf dem Stuttgarter Weissenhof dabei. Es dient als Vorbereitung auf das am 27. Juni beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das Murray bereits zweimal gewonnen hat. In der Weltrangliste liegt der Routinier, der seine Karriere wegen schwerwiegender Hüftprobleme fast schon beendet hätte, inzwischen nur noch auf Platz 68.