Ramsau am Dachstein - Gyda Westvold Hansen hat sich in der Nordischen Kombination nach über 21 Monaten Dominanz erstmals wieder geschlagen geben müssen. Die 21 Jahre alte Norwegerin belegte am Samstag in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung und dem folgenden Fünf-Kilometer-Lauf Rang zwei hinter ihrer Landsfrau Ida Marie Hagen, die in der Loipe noch vorbeizog. Platz drei ging an die Österreicherin Lisa Hirner.

Letztmals geschlagen wurde Westvold Hansen zuvor am 12. März 2022 in Schonach. Damals stürzte sie allerdings beim Skispringen und konnte den folgenden Lauf nicht beenden. In der Gesamtwertung der Kombiniererinnen führt Westvold Hansen weiter mit deutlichem Vorsprung.

Das deutsche Team ist von der absoluten Weltspitze ein Stück entfernt. Die 17 Jahre alte Nathalie Armbruster belegte in dem Kompakt-Format Rang sechs. „Hart ist als Wort nicht ausreichend. Es war extrem, extrem anstrengend. Ich habe in meiner Karriere selten ein Rennen gemacht, bei dem ich im Ziel liege und mir kotzübel ist“, sagte Armbruster im ZDF. Am Vortag hatte die Vize-Weltmeisterin Rang vier belegt. Dahinter landeten Jenny Nowak und Svenja Würth auf den Plätzen neun und 16.