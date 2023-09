New York - French-Open-Finalistin Karolina Muchova und Außenseiterin Sorana Cirstea haben als erste Tennisspielerinnen bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Die 27 Jahre alte Tschechin Muchova bezwang in der Runde der besten 16 Wang Xinyu aus China in 2:34 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1.

Sie trifft auf Cirstea, die im 15. Anlauf beim Grand-Slam-Turnier in New York erstmals ins Viertelfinale einzog. Die 33 Jahre alte Rumänin setzte sich gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 6:3, 6:3 durch. Cirstea stand bislang erst einmal bei einem Grand Slam unter den besten Acht - vor 14 Jahren bei den French Open.

Muchova gab erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab. „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist ziemlich warm heute“, sagte die Weltranglistenzehnte bei mehr als 30 Grad nach ihrem bislang besten US-Open-Resultat. Wang stand in New York überraschend zum ersten Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Achtelfinale.