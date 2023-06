Berlin - Nach zuvor sechs Siegen in Folge hat Eintracht Spandau in der League-of-Legends-Liga Prime League gegen Mouz erstmals wieder verloren. In der Tabelle steht somit ein Dreierpack vorne.

„Es ist fast ein besserer Start als im letzten Split“, sagte Mouz-Midlaner Chres „Sencux“ Laursen im Interview nach dem Spiel. „Wir haben gegen die schlechteren Gegner gewonnen, nun schlagen wir auch die Top-Teams.“

Nach dem frühen Playoff-Aus in der letzten Saison zeigte sich Spandau im Sommer bislang in starker Form. Nur SK Prime schlug die Eintracht in der ersten Spielwoche bisher, bis Mouz nun mit einer souveränen Leistung der zweite Streich gelang. Da SK und Unicorns of Love: Sexy Edition in der vierten Woche beide Spiele gewonnen, schließen die zwei bisherigen Verfolger neben Spandau an die Tabellenspitze auf.

Platz Vier teilt sich Mouz dahinter mit zwei weiteren Teams. BIG fiel nach einer Pleite gegen Unicorns of Love am Freitag nach einem guten Saisonstart weiter zurück, ist aber weiter auf Playoff-Kurs. Auch Schalke 04 Esports hielt mit einem Sieg in einem chaotischen 50-Minuten-Thriller gegen Eintracht Frankfurt weiter mit und beförderte den Gegner abgeschlagen auf den letzten Tabellenplatz.