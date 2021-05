Moraing bei ATP-Turnier in Belgrad jetzt gegen Djokovic

Mats Moraing trifft in der zweiten Runde von Belgrad auf Lokalmatador Novak Djokovic.

Belgrad - Der deutsche Tennisprofi Mats Moraing ist beim ATP-Turnier in Belgrad in die zweite Runde eingezogen und trifft dort auf den Weltranglisten-Ersten und Lokalmatador Novak Djokovic.

Der 34 Jahre alte Serbe hatte bei seinem Heimturnier in der ersten Runde ein Freilos. Moraing gewann gegen Jegor Gerassimow aus Belarus nach fast drei Stunden mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5. Der 28-Jährige aus Mülheim an der Ruhr war als sogenannter Lucky Loser nach eigentlich verpasster Qualifikation in das Hauptfeld der mit 511.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gekommen.

In der Weltrangliste liegt er auf Platz 253. Er ist der einzige deutsche Starter bei der dortigen Generalprobe für die French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag in Paris.