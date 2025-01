Toblach - Friedrich Moch kommt bei der Tour de Ski der Langläufer langsam in Fahrt. Nach einem schwachen Start in das Etappenrennen belegte der Vorjahreszweite am Neujahrstag in der 15-Kilometer-Verfolgung im klassischen Stil in Toblach Platz neun und schaffte damit seinen ersten Rang unter den besten Zehn.

Im Ziel hatte der 24-Jährige 22,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Harald Oestberg Amundsen aus Norwegen, der nach 35:18,9 Minuten wie bereits am Silvestertag über 20 Kilometer im freien Stil gewann. Moch ist in der Gesamtwertung nach vier Etappen 14. Es führt weiter der Norweger Johannes Klaebo.

Moch schaffte in der Verfolgung schnell den Anschluss an eine starke Gruppe, konnte am Ende aber das Tempo nicht mehr mitgehen und verpasste damit eine noch bessere Platzierung. Janosch Brugger wurde 16. und läuft weiter einer Teilnorm für die Weltmeisterschaften in Trondheim hinterher. Diese gibt es ab Rang 15. Der fünfte Tagesabschnitt ist am Freitag ein Sprint in Val di Fiemme.