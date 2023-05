Das Rainbow-Six-Team MNM Gaming sichert sich die Teilnahme an den Finals des Majors in Kopenhagen.

Kopenhagen - Durch die Lower Bracket auf die Bühne vor Live-Publikum: Das europäische Rainbow-Six-Team MNM Gaming hat sich für die Final-Playoffs des Majors in Kopenhagen qualifiziert.

Die Mannschaft gewann ihr entscheidendes Spiel mit 2:0 (7:0, 7:5) gegen die EU-Kontrahenten von Virtus.pro. Doch es sollte nicht das einzige europäische Siege-Team sein, das nach dem letzten Playoff-Tag die Heimreise antreten muss. Auch für Wolves Esports endete das Major nach einer 2:0-Niederlage (7:5, 7:5) gegen Team Liquid vorzeitig.

Für Aufsehen sorgte das letzte im Turnier verbliebene Team aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC): Ein überraschendes 2:1 (3:7, 7:4, 7:4) gegen Spacestation Gaming sicherte den Japanern von Scarz einen Platz unter den besten Acht. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die brasilianischen Teams Faze Clan, Ninjas in Pyjamas und Top-Favorit w7m sowie Soniqs und Six-Invitational-Sieger G2 Esports für die dritte und letzte Phase des R6-Majors qualifiziert.

Noch bis Sonntag kämpfen die acht verbliebenen Teams in der dänischen Hauptstadt um den Major-Titel, ihren Anteil an insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld und Qualifikationspunkte für das Six Invitational in Brasilien.