In seinem vierten Einsatz für die LA Galaxy hat Marco Reus in der US-Fußballliga MLS die zweite Niederlage kassiert. Gegen Portland kam der Ex-Dortmunder von der Bank ins Spiel.

Portland - Marco Reus hat sich mit den LA Galaxy in der US-Fußballliga MLS auswärts den Portland Timbers mit 2:4 (1:2) geschlagen geben müssen. In seinem insgesamt vierten Einsatz in der Major League Soccer wurde der langjährige Dortmunder Mittelfeldspieler in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Reus kam in der 61. Minute beim Stand von 2:3 ins Spiel, konnte die Galaxy aber nicht zum Comeback verhelfen. Der Mittelfeldspieler schoss dabei nicht aufs Tor. Bei seinem Debüt für Los Angeles hatte der 35-Jährige noch mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt. In den anschließenden beiden Partien rückte Reus in die Startelf, nun kam er wieder von der Bank aus ins Spiel.

Die Galaxy verloren in dieser Saison im 30. Spiel zum siebten Mal, mit 16 Siegen auf dem Konto führt das Team aus Los Angeles die Western Conference weiterhin an. Reus war Mitte August nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund zu den Galaxy gewechselt, der 35-Jährige spielt damit erstmals in seiner Karriere im Ausland.