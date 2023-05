Monte Carlo - Der Mittelstreckenläufer Nijel Amos aus Botswana ist wegen eines Doping-Vergehens für drei Jahre gesperrt worden.

Wie die unabhängige Integritätskommission Aiu des internationalen Leichtathletik-Verbandes World Athletics mitteilte, darf der 29-Jährige bis zum 11. Juli 2025 nicht mehr starten. Der Olympia-Zweite über 800 Meter von 2012 in London war am 4. Juni 2022 in Rabat/Marokko außerhalb des Wettkampfs getestet worden.

Amos behauptete, dass der positive Test auf die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels zurückzuführen sei. Weder in der geöffneten noch in der versiegelten Flasche des Nahrungsergänzungsmittels konnte die Dopingsubstanz aber nachgewiesen werden, hieß es in der Mitteilung.