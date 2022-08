New York - Mitfavorit Stefanos Tsitsipas muss seine Titelträume bei den US Open nach einem blamablen Erstrunden-Aus früh begraben.

Der an Nummer vier gesetzte Grieche verlor in der Nacht gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan überraschend mit 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. Tsitsipas (24) musste sich damit wie schon 2019 in der Auftaktrunde des Hartplatzturniers in New York geschlagen geben.