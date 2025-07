London - Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihre starke Form in der WM-Saison untermauert. Die Olympiasiegerin von 2021 gewann beim Diamond-League-Meeting in London mit einer Weite von 6,93 Meter knapp vor der italienischen Hallen-Europameisterin Larissa Iapichino (6,92).

Die 31-jährige Mihambo zeigte dabei Nervenstärke, als sie nach drei Fehlversuchen in Folge die Siegesweite in die Sandgrube setzte. Anders als vor zwei Wochen beim Meeting in Eugene verpasste Mihambo jedoch die Sieben-Meter-Marke. Am Schauplatz ihres WM-Titels vor drei Jahren hatte die Athletin der LG Kurpfalz mit 7,01 Meter den zweiten Platz belegt.

Im Hochsprung der Frauen belegte Christina Honsel mit einer übersprungenen Höhe von 1,93 Metern den dritten Platz. Imke Onnen wurde Fünfte (1,89).

Pech für Farken

Großes Pech hatte Robert Farken. Der Leipziger wurde im 1500-Meter-Lauf wegen eines Sturzes des Briten George Mills aus dem Tritt gebracht und beendete das Rennen nur auf dem 14. Platz. „Ich konnte überhaupt nicht reagieren, als vor mir dieses Drama losging“, sagte Farken, der bis zur besagten Szene in der Schlussrunde aussichtsreich im Verfolgerfeld gelegen hatte, der ARD.

Eigentlich wollte er in dem starken Feld seinen deutschen Rekord (3:30,80 Minuten) angreifen, „aber ich glaube, da kommen noch genug Möglichkeiten“. Das große Saisonziel seien ohnehin die Weltmeisterschaften in Tokio im September.