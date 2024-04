Wer fährt 2025 in der Formel 1 für Mercedes? Auf der Suche nach einem Teamkollegen für George Russell will sich das Team Zeit lassen. Ein deutscher Ex-Weltmeister erhält Lob.

Suzuka - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton bereits einen Kandidatenkreis fest im Blick.

Um wen es sich dabei handelt und wie viele Namen auf seiner persönlichen Liste stehen, wollte der 52-Jährige im japanischen Suzuka nicht verraten. Die Silberpfeile wollen sich Zeit bei der Klärung der Frage lassen, wer den Briten Hamilton ab 2025 ersetzt. „Es ist viel zu früh, um uns auf einen Fahrer festzulegen. Die nächsten Monate werden uns ein paar Erkenntnisse bringen“, sagte Wolff.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel spielt in den Gedanken von Wolff weiterhin eine Rolle. „Sebastian ist jemand, den man bei so etwas nie ausschließen kann. Seine Erfolgsbilanz ist phänomenal“, sagte Wolff. Dass der 36-jährige Hesse 2022 zurücktrat und derzeit wenig Fahrpraxis hat, spielt keine Rolle. „Manchmal ist es gut, eine Pause zu machen, um zu erkennen, was einem wichtig ist und Motivation zu finden“, sagte Wolff. Insgesamt sei „der Fahrermarkt sehr dynamisch. Wir wollen Gespräche führen und Optionen haben.“

Mercedes sucht einen neuen Piloten, weil Hamilton 2025 zu Ferrari wechselt. Spekuliert wird, dass Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) der Wunschkandidat für den Job ist. Eine Option sollen auch Ex-Champion Fernando Alonso (Aston Martin) und Vettel sein. Der Hesse hatte eine Rückkehr ins Cockpit zuletzt nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Auch der erst 17 Jahre alte Italiener Kimi Antonelli aus dem eigenen Nachwuchsprogramm ist eine Option.