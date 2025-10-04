Singapur - Der Brite George Russell hat sich mit einem Streckenrekord die Pole Position für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in einer engen Qualifikation auf dem Marina Bay Street Circuit etwas überraschend Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im favorisierten McLaren. Nico Hülkenberg belegte im Sauber-Rennwagen Platz elf. In der WM-Gesamtwertung liegt Titelverteidiger Verstappen nach zuletzt zwei Siegen als Dritter noch 69 Punkte hinter dem führenden Piastri.