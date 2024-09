Vor einem Jahr feierte Coco Gauff bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph. Nun läuft es für den Publikumsliebling deutlich schlechter. Eine andere Favoritin kommt hingegen weiter.

„Mentale Hürde“: Titelverteidigerin Gauff bei US Open raus

Coco Gauff verabschiedet sich enttäuscht von den US Open.

New York - Titelverteidigerin Coco Gauff ist bei den US Open überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der amerikanische Tennisstar unterlag im US-Duell Emma Navarro mit 3:6, 6:4, 3:6. Der 20 Jahre alte Publikumsliebling präsentierte sich weit von der Topform entfernt, Gauff unterliefen alleine 19 Doppelfehler. Im Vorjahr hatte sie im Finale von New York gegen die Belarussin Aryna Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.

„Ich glaube, es gibt eine mentale Hürde, die ich überwinden muss“, sagte Gauff über ihre zahlreichen Fehler beim Aufschlag. Obwohl sie auch bei Olympia in Paris früh ohne Medaille ausgeschieden war, wollte die US-Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier nicht zu kritisch über ihren sportlichen Sommer sprechen: „So viele Leute wollen ins Achtelfinale. So viele Leute wollen es zu Olympia schaffen. So viele Leute wollen Fahnenträgerin sein. Es kommt auf die Perspektive an.“

Gegnerin Navarro erstmals im US-Open-Viertelfinale

Navarro hatte Gauff bereits im Achtelfinale von Wimbledon bezwungen, vor diesem Jahr hatte sie bei den US Open noch nie die erste Runde überstanden. Die 23-Jährige trifft in der Runde der besten Acht nun auf die Spanierin Paula Badosa.

Anders als Gauff setzte Vorjahresfinalistin Sabalenka ihren Weg erfolgreich fort. Die Weltranglistenzweite bezwang die Belgierin Elise Mertens mit 6:2, 6:4.