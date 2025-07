London - Carlos Alcaraz lehnte sich weit zurück und schrie mit weit aufgerissenem Mund seine Freude in den Himmel. Nervenstark hat der Topfavorit das Finale von Wimbledon erreicht und darf auf seinen dritten Titel in Serie beim Tennis-Klassiker auf Rasen hoffen. Der 22 Jahre alte Spanier bezwang im Halbfinale den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) und steht zum sechsten Mal im Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Die vorigen fünf hat er alle gewonnen.

„Es war ein wirklich schwieriges Match. Es waren sehr schwere Bedingungen bei den Temperaturen hier“, sagte Alcaraz, der bei mehr als 30 Grad im vierten Durchgang zwei Satzbälle abwehrte. „Das ist mein Traum hier“. Am Sonntag trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem italienischen Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem siebenmaligen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic aus Serbien.

Hohe Promi-Dichte auf der Tribüne

Vor den Augen zahlreicher Prominenter wie den Star-Schauspielern Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch und Tobey Maguire leistete sich Alcaraz nur gegen Ende des zweiten Satzes eine längere Schwächephase. Wie schon mehrfach im Turnier gab es kurz zuvor mehrere kurze Unterbrechungen, weil es Fans in der prallen Sonne auf der Tribüne nicht gut ging.

Ansonsten zeigte der Weltranglistenzweite das ganze Repertoire seines Extrakönnens: Mit starken Aufschlägen, zahlreichen Netzangriffen und reichlich Finesse beendete er den Traum von Fritz vom ersten Grand-Slam-Titel. Für Alcaraz war es der 20. Sieg in Wimbledon nacheinander, auch diese Saison ist er nun bereits seit 24 Partien ungeschlagen.

Alcaraz ist der zehnte Spieler in der Geschichte des Profi-Tennis der Herren, der dreimal nacheinander im Wimbledon-Finale stand - darunter auch Boris Becker. Drei oder mehr Titel in Serie haben nur der Schwede Björn Borg, der das Halbfinale aus der Royal Box verfolgte, Pete Sampras (USA), der Schweizer Roger Federer und Djokovic in der modernen Ära im All England Club gewonnen.

Erster Satz im Eiltempo für Alcaraz

Alcaraz startete rasant, nahm Fritz mit einem Netzroller direkt im Auftaktspiel den Aufschlag ab. Erstmals langsam kam der Amerikaner in seinem ersten Wimbledon-Halbfinale an. Mit den Titeln bei den Vorbereitungsturnieren in Stuttgart und Eastbourne hatte der Weltranglistenfünfte seine starke Form auf Rasen bewiesen, kam jedoch bei Aufschlag seines Gegners lange Zeit nie in die Ballwechsel.

Beim Stand von 3:1 schien Alcaraz etwas ins rechte Auge geflogen zu sein, der Spanier ließ sich wenig später behandeln. Doch auch dies beeinträchtigte ihn nicht. Nach nur 35 Minuten nutzte er seinen ersten Satzball.

Wackler nach Unterbrechungen

Es dauerte bis zum vierten Spiel im zweiten Satz, bis Fritz einen Punkt gewinnen konnte, wenn Alcaraz seinen ersten Aufschlag ins Feld brachte. Nach mehreren kurzen Pausen geriet plötzlich der Spanier doch ins Wackeln. Einen Breakball wehrte er noch ab, kassierte jedoch durch einen Doppelfehler und leichte Patzer das Break zu Null zum 5:7.

Fritz ging zum Umziehen in die Kabine, Alcaraz blieb in der prallen Sonne stehen. Schnell fand er wieder seine Konzentration und seinen Rhythmus, gewann zeitweise 13 Punkte in Serie und holte sich souverän Satz Nummer drei.

Im vierten Durchgang erlaubten beide Spieler bei eigenem Aufschlag keine Breakbälle. Im Tie-Break heizte Alcaraz das Publikum nach einem Überkopfball zum Abschluss eines spektakulären Punkts an, wehrte zwei Satzbälle ab - und jubelte wenig später über den Matchgewinn.